Рыжиков: качество игры «Рубина» оставляет желать лучшего

Вратарь «Рубина» Сергей Рыжиков поделился впечатлениями от матча 18-го тура РФПЛ с «Анжи». Встреча проходила в Каспийске на стадионе «Анжи-Арена» и завершилась со счётом 1:0 в пользу гостей.
«Игра была тяжёлая, играли на выезде. Я думаю, нам нужно прибавлять во всех компонентах, потому что мы продемонстрировали не ту игру, которую ждёт от нас тренерский штаб. И Хави Грасия в перерыве об этом сказал. Три очка можно занести себе в актив, потому что тяжёлый выезд. Но качество игры, конечно, оставляет желать лучшего», — цитирует Рыжикова сайт «Рубина».