Фернандеш: «Локо» привыкает к новой схеме, но никто не обратил на это внимания

Полузащитник «Локомотива» Мануэл Фернандеш в эфире программы «8-16» прокомментировал победу над «Крыльями Советов» (3:0) в матче 18-го тура РФПЛ. Новичок команды Ари оформил дубль.
«Мы провели очень хороший матч. Команда по-прежнему адаптируется к новой схеме, но никто не обратил на это внимания. С нашей стороны была запредельная самоотдача, и мы были настоящей командой. Не скажу, что победа далась легко, но её мы точно заслужили. Ари провёл отличный матч, как и все остальные. Да, он забил два отличных мяча, но победила вся команда, и это самое главное», — сказал Фернандеш.