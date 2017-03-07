Бурлак: «Рубин» взял три очка в матче с «Анжи», но не по игре

Защитник казанского «Рубина» Тарас Бурлак поделился мнением о победе над «Анжи» (1:0) в матче 18-го тура РФПЛ.
«Честно, недоволен игрой, но нам повезло, не стоит этого скрывать. Рыжиков — молодец, отбил пенальти. «Анжи» играл с преимуществом, но для нас это очень важные три очка, это самое главное. Самое главное, что мы их взяли, потому что здесь никому легко не будет. «Анжи» — очень хорошая команда и по игрокам, и поддержка трибун, очень хорошо играют. Повторюсь, хорошо, что взяли три очка, но не по игре.
Где-то после «Сибири», может, думали, что легко возьмём «Анжи», и всё шло хорошо. Но такие игры тоже нужны, мы поймём, что со всеми нужно биться. Сегодня повезло, так что дальше нужно прибавлять», — цитирует Бурлака «Реальное время».