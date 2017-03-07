Конте: жаль, что в концовке «Челси» всё же пропустил гол

Главный тренер «Челси» Антонио Конте прокомментировал победу над «Вест Хэм Юнайтед» (2:1) в матче 27-го тура АПЛ.
«Думаю, мы провели хороший матч. Мы контролировали игру и жаль, что в концовке пропустили гол. Упускать „сухую“ победу на последних минутах нехорошо. Мы должны прибавлять в этом компоненте. Но я доволен. Команда показала отличную концентрацию, самоотдачу и волю к победе. Канте проявил выносливость, покрывая значительную часть поля. Он продолжает прибавлять.
Мы должны продолжать в том же духе. Важно хорошо отдохнуть, чтобы подготовиться к матчу Кубка Англии с „Манчестер Юнайтед“», — сказал Конте в эфире Sky Sport Italia.