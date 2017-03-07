Конте убеждён, что Канте не раскрылся на сто процентов

Главный тренер «Челси» Антонио Конте после победы команды над «Вест Хэм Юнайтед» (2:1) в матче 27-го тура АПЛ отметил, что ждёт от полузащитника Н'Голо Канте ещё более качественной игры. Многие специалисты называют 25-летнего француза лучшим опорным хавбеком текущего сезона в чемпионате Англии.
«Да, Канте — очень хороший футболист. Он очень вынослив, хорошо двигается, покрывает большое пространство, демонстрирует игру высокого уровня. Сложно не согласиться с тем, что это мастеровитый игрок. Но Н'Голо по-прежнему не раскрылся на сто процентов. Мы с ним работаем над улучшением игры, прошу его делать длинные передачи прямо на форвардов», — сказал Конте в интервью Sky Sports.