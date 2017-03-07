Новый наставник «Байера» хочет, чтобы команда играла на международных турнирах

Новый главный тренер леверкузенского «Байера» Тайфун Коркут прокомментировал своё назначение на этот пост. У руля команды он сменил уволенного за неудовлетворительные результаты Роджера Шмидта.
«Я хочу придать футболистам «Байера» новые импульсы. Команда в конце сезона должна занять такое место в турнирной таблице, которое ей приличествует. Мы хотим вновь завоевать право выступления на международной арене», — приводит слова Коркута интернет-портал Goal.
«Байер» в настоящее время занимает 10-е место в турнирной таблице Бундеслиги, набрав 30 очков в 23 матчах.
Команда из Леверкузена также участвует в Лиге чемпионов. В первом матче 1/8 финала «Байер» дома проиграл «Атлетико» со счётом 2:4.