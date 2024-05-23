Защитник «Сочи» Дркушич может перейти в «Краснодар» — источник

Словенский защитник «Сочи» Ванья Дркушич может перейти в «Краснодар» в летнее трансферное окно. Об этом сообщает «РБ Спорт».

По информации издания, кубанский клуб продумывает разные варианты на случай ухода Хуниора Алонсо. Дркушич входит в шорт-лист селекционного отдела «Краснодара». Официального предложения чёрно-зелёные по Дркушичу не делали. Напомним, за «Сочи» словенский футболист выступает с января 2022 года. Действующий контракт Дркушича с сочинским клубом рассчитан до конца июня 2025 года.

Авторитетный интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость словенца в € 3 млн. В нынешнем сезоне 24-летний защитник провёл 23 матча и забил два гола. Отметим, ранее Ванья сообщил, что примет решение по своему будущем после завершения Евро-2024.