Стали известны судьи, назначенные на матчи заключительного, 30-го тура РПЛ

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Назначены арбитры и инспекторы на матчи 30-го тура Российской Премьер-Лиги. Об этом сообщил официальный сайт Российского футбольного союза (РФС).

25 мая, суббота:

«Балтика» – «Локомотив»: судья – Владислав Безбородов, ассистенты судьи – Дмитрий Ермаков, Адлан Хатуев; резервный судья – Михаил Черемных; VAR – Василий Казарцев; AVAR – Вера Опейкина; инспектор – Юрий Баскаков.

«Факел» – «Ахмат»: судья – Артём Чистяков, ассистенты судьи – Рашид Абусуев, Денис Березнов; резервный судья – Иван Сиденков; VAR – Артём Любимов; AVAR – Антон Кобзев; инспектор – Сергей Мартынов.

«Оренбург» – «Спартак»: судья – Сергей Иванов, ассистенты судьи – Алексей Лунёв, Роман Усачев; резервный судья – Олег Соколов; VAR – Алексей Амелин; AVAR – Роман Галимов; инспектор – Александр Гончар.

«Краснодар» – «Динамо»: судья – Сергей Карасёв, ассистенты судьи – Максим Гаврилин, Игорь Демешко; резервный судья – Игорь Панин; VAR – Павел Кукуян; AVAR – Валерий Данченко; инспектор – Сергей Французов.

«Зенит» – «Ростов»: судья – Виталий Мешков, ассистенты судьи – Дмитрий Сафьян, Константин Шаламберидзе; резервный судья – Иван Абросимов; VAR – Владимир Москалёв; AVAR – Сергей Цыганок; инспектор – Сергей Зуев.

«Крылья Советов» – «Пари Нижний Новгород»: судья – Алексей Сухой, ассистенты судьи – Александр Богданов, Арам Петросян; резервный судья – Роман Сафьян; VAR – Андрей Фисенко; AVAR – Евгений Буланов; инспектор – Сергей Лапочкин.

ЦСКА – «Урал»: судья – Ян Бобровский, ассистенты судьи – Кирилл Большаков, Дмитрий Жвакин; резервный судья – Сергей Чебан; VAR – Кирилл Левников; AVAR – Павел Шадыханов; инспектор – Андрей Бутенко.

«Рубин» – «Сочи»: судья – Егор Егоров, ассистенты судьи – Игорь Князев, Алексей Ермилов; резервный судья – Рафаэль Шафеев; инспектор – Эдуард Малый.