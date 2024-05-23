Кирьяков: Гасперини стал доверять Миранчуку — этот сезон можно занести Алексею в зачёт

Российский тренер Сергей Кирьяков прокомментировал ситуацию вокруг будущего Алексея Миранчука в «Аталанте» при Джан Пьеро Гасперини после победы итальянской команды в финале Лиги Европы с «Байером» (3:0). По его мнению, победа в еврокубке должна придать уверенности Миранчуку.

«Миранчук больше стал получать игрового времени в «Аталанте». Это говорит о том, что Гасперини стал ему доверять. Это большой плюс. Сейчас надо всё бросить на то, чтобы в следующем сезоне быть основным игроком, если останется в команде. Сезон можно занести в зачёт. Всё же не каждый год выигрываешь Лигу Европы. Это должно придать ему уверенности. Дальше всё зависит от него», — сказал Кирьяков в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Марией Куцубеевой.