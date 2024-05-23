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Бывший футболист сборной России Беляев рассказал о многолетней мечте

Бывший футболист сборной России Беляев рассказал о многолетней мечте
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Бывший защитник «Локомотива» и тульского «Арсенала» Максим Беляев, ныне выступающий за «Ленинградец», рассказал о многолетней мечте.

— У вас четыре кошки и пёс. После трансфера в «Ленинградец» живность с собой забрали?
— Удалось взять на съёмную квартиру только одного котика, и то с боем. Остальные животные остались с родителями в Москве. Из-за тренировок и игр могу долго не быть дома. Кристине (жена Беляева. — Прим. «Чемпионата») важно, чтобы рядом находилось живое существо. С ним не так одиноко.

Мы уже много лет мечтаем о собственном приюте, чтобы спасать бездомных животных. Но такая деятельность отнимает много сил, так что займёмся ей уже по окончании моей футбольной карьеры. Когда представляем это, на душе становится приятно.

— Пока нет своего приюта, помогаете другим?
— Не то чтобы активно, но помогаем. Примерно полгода назад ездили в приют «Ильинка». Провели акцию вместе с болельщиками: отвозили и от себя, и от «Ленинградца» корм, лекарства. В Туле мы сами приезжали в зоомагазин, закупались и посещали алексинский приют, — рассказал Беляев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Георгием Илющенко.

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