Клопп хотел бы дать шанс Гётце играть за «Ливерпуль»

Бывший главный тренер дортмундской «Боруссии» Юрген Клопп, возглавляющий ныне «Ливерпуль», не упускает из виду полузащитника немецкого клуба Марио Гётце. Клопп был бы не прочь предоставить футболисту сборной Германии шанс проявить себя в английском гранде, сообщает интернет-портал Goal.
Согласно информации источника, Клопп готов взять игрока в свою нынешнюю команду, если Гётце покинет стан дортмундцев. Наставник мерсисайдцев был заинтересован в услугах Гётце ещё перед стартом нынешнего сезона, однако Гётце предпочёл вернуться из «Баварии» в «Боруссию».
Врачи диагностировали у Гётце нарушение обмена веществ, и игрок на неопределённое время выбыл из строя. Он в последние годы неоднократно подвергался критике за свою игру.