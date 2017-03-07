Неймар обещал игрокам «Барселоны» забить как минимум два гола «ПСЖ»

Футболисты «Барселоны» верят в победу над «ПСЖ» с необходимым счётом во втором матче 1/8 финала Лиги чемпионов и выход в четвертьфинал турнира. Исключением не является и нападающий каталонского клуба Неймар, сообщает Ràdio Barcelona.
Согласно информации источника, бразильский футболист обещал партнёрам по команде забить в ворота парижан как минимум два гола. Неймар хорошо знает, как это делается, поскольку уже забил «ПСЖ» пять мячей в предыдущих встречах.
В первой игре на выезде «Барселона» потерпела болезненное поражение со счётом 4:0. Ответная игра состоится 8 марта.
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