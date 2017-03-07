«Интер» попробует купить Фабрегаса, если не договорится с «ПСЖ» по Верратти

Миланский «Интер» во время летней трансферной кампании хочет укрепить среднюю линию качественными футболистами. Одним из таких игроков является полузащитник «ПСЖ» Марко Верратти. Об этом сообщает Calciomercato.com.
Если договориться о переходе 24-летнего итальянца не получится, нерадзурри намерены побороться за хавбека «Челси» Сеска Фабрегаса. 29-летний испанец потерял место в основном составе после прихода Антонио Конте и летом может сменить клубную прописку.
На трансферном рынке Фабрегас оценивается в £ 29,7 млн, в то время как Верратти стоит £ 34 млн.