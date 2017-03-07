Хави: люблю контроль мяча, и моя цель в том, чтобы стать наставником «Барселоны»

Бывший полузащитник «Барселоны» Хави Эрнандес, защищающий ныне цвета катарского клуба «Аль-Садд», признался, что хотел бы в будущем поработать на посту главного тренера каталонской команды. Кроме того, экс-футболист сборной Испании рассказал о своём видении футбола.
«Я очень чётко представляю себе свои игровые концепции. Я был воспитан в духе радикальной веры в атакующий футбол. Другуюж философию я не воспринимаю. Люблю контроль мяча, благодаря которому наслаждался футболом. Моя цель в том, чтобы стать наставником «Барселоны». Но всё зависит от твоих способностей, данного момента, обстоятельств. Когда завершу карьеру игрока, то первым делом поеду в Мадрид, чтобы получить лицензию тренера. Точно можно сказать, что это произойдёт в 2018 или 2019 году. А потом посмотрим, как будут разворачиваться события», — приводит слова Хави L'Equipe.