Лэмпард: Давид Луис является лучшим центральным защитником в АПЛ

Бывший хавбек «Челси» Фрэнк Лэмпард назвал лучшего центрального защитника в английской Премьер-лиге. Экс-капитан лондонцев считает, что на этой позиции нет равных Давиду Луису.
«Давид повзрослел. Когда мы выигрывали Лигу чемпионов, он уже был хорошим футболистом, а сейчас стал ещё лучше. Он является дисциплинированным игроком и демонстрирует мастерство в обращении с мячом. Он блестяще справляется со своими обязанностями в обороне. Для меня в этом сезоне он лучший защитник в лиге», — цитирует Лэмпарда Sky Sports.
Давид Луис принял участие в 23 матчах АПЛ (все в стартовом составе), забил 1 гол и отдал 5 результативных передач.