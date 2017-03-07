Газон на стадионе «Динамо» планируется уложить в июле

Натуральный рулонный газон на реконструируемом стадионе «Динамо» планируется уложить в июле. Об этом сообщил пресс-секретарь проекта «ВТБ Арена парк» Михаил Смирнов.
«Устройство основания под газон футбольного поля, так называемого пирога, начнётся в мае. Эти работы включают в себя закладку инженерных систем — дренажа, подогрева, полива», — цитирует Смирнова агентство городских новостей «Москва».
Как ранее сообщил старший вице-президент банка ВТБ, руководитель проекта «ВТБ Арена парк» Андрей Перегудов, спортивный концертно-развлекательный комплекс, в который входит стадион «Динамо», планируется ввести в эксплуатацию весной 2018 года.