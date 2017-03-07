Каньисарес: один гол «Наполи» «Реалу» поставит всё под вопрос

Бывший голкипер мадридского «Реала» и «Валенсии» Сантьяго Каньисарес поделился ожиданиями от ответного матча 1/8 финала Лиги чемпионов между «сливочными» и «Наполи». В первом матче на своём поле подопечные Зинедина Зидана одержали победу со счётом 3:1.
«Реалу» необходимы серьёзность и спокойствие. Им нельзя допустить ни одной ошибки. Один гол «Наполи» «Реалу» поставит всё под вопрос», — цитирует Каньисареса Bernabeu Digital.
Говоря о наставнике «Реала» Зинедине Зидане, Каньисарес сказал: «Это отличный специалист. Он знает, как находить решения в различных ситуациях».
Ответная игра между «Наполи» и «Реалом» состоится 7 марта.