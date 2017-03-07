Гинер: никаких решений по лимиту до ЧМ-2018 принимать не будем

Президент ЦСКА, член исполкома РФС Евгений Гинер рассказал, что до чемпионата мира 2018 года никакие изменения по лимиту на легионеров приниматься не будут. Сегодня в Москве проходит исполком Российского футбольного союза.
«Мы ждём 2018 года и чемпионата мира, поэтому никаких решений по лимиту и доморощенным игрокам принимать сейчас мы не будем. Также больших изменений в регламенте второго и первого дивизионов не будет», — передаёт слова Гинера корреспондент «Чемпионата» Никита Кузин.
В настоящее время в РФПЛ действует лимит на легионеров по системе «6+5».