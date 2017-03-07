«Интер» в ближайшее время сделает предложение «Лацио» по де Врею

Защитник «Лацио» Стефан де Врей может сменить один итальянский клуб на другой. Как сообщает La Gazzetta dello Sport, 25-летний футболист попал в сферу интересов «Интера», руководство которого в ближайшее время намерено сделать римлянам официальное предложение.
Голландец является для нерадзурри целью номер один. «Интер» готов платить де Врею € 3 млн за сезон, а контракт защитника будет рассчитан на пять лет.
Камнем преткновения может стать трансферная стоимость игрока. «Интер» готов заплатить € 15-20 млн, в то время как «Лацио» оценивает Стефана де Врея в € 30-35 млн. Контракт защитника с «орлами» действует до лета 2018 года.