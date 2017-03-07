Сол Кэмпбелл: Азару не нужно уходить в «Реал», чтобы стать игроком топ-уровня

Экс-защитник «Тоттенхэм Хотспур», «Арсенала» и сборной Англии Сол Кэмпбелл поделился мнением об уровне игры полузащитника «Челси» Эдена Азара.
«В настоящий момент Азар определённо находится на топ-уровне, потому что его игра в этом сезоне близка к идеальной. Кроме того, он здорово играет на международном уровне и не теряется в матчах за сборную Бельгии.
В моё время практически всегда нужно было ехать в „Реал“ или „Барселону“, чтобы стать игроком по-настоящему мирового класса. А Азар уже стал таким футболистом. Иногда чтобы стать топовым игроком в восприятии других, нужно сказать им: „Смотрите, я играл в лучших клубах мира!“ Но это не случай Азара», — сказал Кэмпбелл в эфире Sky Sports.