Бутенко: у нас критикуют Егорова, но судейство в Англии – это вообще ужас!

Председатель судейского комитета РФС Андрей Бутенко в эфире программы «8-16» ответил на вопрос о критике в адрес судьи Александра Егорова после матча РФПЛ ЦСКА — «Зенит» (0:0) и словах экс-наставника «Спартака» Валерия Карпина о том, что так в Европе не судят.
«Егоров выбрал тактику, опережающую какие-либо конфликтные ситуации, то есть в какой-то степени перестраховался. Поэтому и его свистки воспринимались как анахронизм открытому футболу. Я не оправдываю арбитра — да, это так. Понимая статус игры, он не давал искре превратиться в пламя, и это тоже очень важно. Арбитр понимает, какой внутри пульс. Допустим, за что Вернблум получил первую карточку? За то, что прибежал и начал разбираться с Гарсией.
Если тренеры и руководители ЦСКА имеют право обсуждать работу арбитра, то я имею право обсуждать тактику команды? Они играли от обороны и абсолютно не хотели раскрываться, поскольку понимали, что по игровому потенциалу и индивидуальной силе каждого футболиста „Зенита“ их команда проигрывает. Так что тактика была выбрана — тушить игру.
Говорят, что за рубежом судят по-другому. Ну, если бы я вам показал подборки английского чемпионата, то это ужас. То, что творят англичане, — это же вообще ужас! Поверьте мне. И я показывал нарезку нашим арбитрам. Но Карпин говорит о другом. Наверное, он имеет в виду то, что нужно поддерживать дух игры, атмосферу, создавать определённую интригу. По поводу предположений о том, что наши судьи сбивают темп, могу сказать, что темп игры в нашем чемпионате действительно ниже, чем в некоторых других чемпионатах. Я не буду противостоять такой критике — и это есть тоже», — сказал Бутенко.