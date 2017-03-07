Кантона: почему бы «Барселоне» и «Арсеналу» не обменяться тренерами?

Бывший футболист «Манчестер Юнайтед» Эрик Кантона с иронией предложил «Барселоне» и «Арсеналу» обменяться тренерами.
«Луис Энрике объявил, что покинет клуб в конце сезона, потому что ему нужно… отдохнуть. Я знал, что испанцы серьезно относятся к сиесте, но он выходит на совершенно новый уровень!
Сампаоли? Хорошая идея! Наконец-то Месси начнёт разговаривать со своим тренером. Или Арсен Венгер — почему бы „Барселоне“ и „Арсеналу“ не обменяться тренерами? Луис Энрике отправится в «Арсенал» — это же идеальное место, если хочешь отдохнуть!» — сказал Кантона в интервью Eurosport.