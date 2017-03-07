«Наполи» — «Реал»: Мертенс сыграет с первых минут

«Наполи» объявил стартовый состав на ответный матч 1/8 финала Лиги чемпионов с «Реалом». Дома мадридцы победили итальянский клуб со счётом 3:1.
Полузащитник Дрис Мертенс, который получил травму в выездном матче 27-го тура итальянской Серии A с «Ромой» (2:1), сыграет с первых минут.
«Наполи»: Рейна, Хюсай, Альбиоль, Кулибали, Гулам, Аллан, Диавара, Гамшик, Кальехон, Мертенс, Инсинье.
Запасные: Кабрал, Маджо, Максимович, Рог, Жоржиньо, Зелиньски, Милик.
Встреча начнётся в 22:45 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча «Наполи» – «Реал».
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