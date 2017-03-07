Рамос забил в 100-м матче за «Реал» в еврокубках

Защитник «Реала» Серхио Рамос сравнял счёт в ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов с «Наполи». Дома мадридцы победили со счётом 3:1.
На 51-й минуте Тони Кроос с углового сделал подачу на ближнюю штангу, где Рауль Альбиоль проиграл борьбу Рамосу, который в высоком прыжке пробил головой в дальний угол.
Этот матч стал для Рамоса 100-м в еврокубках за «Реал». Спустя несколько минут Рамос забил второй мяч, который стал для него 12-м в 100 встречах.
Видео уже доступно в «Твиттере».
«Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию матча «Наполи» – «Реал». Мадридцы ведут 2:1.