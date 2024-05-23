«Аль-Хиляль» обыграл «Аль-Таи» в 33-м туре Про-Лиги

Сегодня, 23 мая, завершился матч 33-го тура саудовской Про-Лиги, в котором «Аль-Хиляль» принимал «Аль-Таи». Матч завершился победой хозяев со счётом 3:1.

Первый гол во встрече зрители увидели на 17-й минуте, когда полузащитник «Аль-Хиляля» Салем Аль-Давсари оказался точен после голевой передачи Ренана Лоди. Под занавес первого тайма нападающий Майкл удвоил преимущество хозяев. В середине матча другой форвард «Аль-Хиляля», Малком, забил третий мяч своей команды и довёл счёт до разгромного. На 79-й минуте гол полузащитника Андрея Корди позволил «Аль-Таи» сократить разницу в счёте.

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После этой игры «Аль-Хиляль» имеет в своём активе 93 очка после 33 игр и с большим отрывом продолжает лидировать в турнирной таблице саудовской Про-Лиги. «Аль-Таи» после аналогичного количества игр имеет 31 очко и опустился после этого поражения на 16-е место.