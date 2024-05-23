Реклама
Рекламодатель: ООО «БК «ПАРИ»
2Ranyn4WFax
Ставь ЧМХ
Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Аль-Иттихад — Дамак. Прямая трансляция
Начало прямой трансляции
21:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

«Аль-Хиляль» обыграл «Аль-Таи» в 33-м туре Про-Лиги

«Аль-Хиляль» обыграл «Аль-Таи» в 33-м туре Про-Лиги
Аудио-версия:
Комментарии

Сегодня, 23 мая, завершился матч 33-го тура саудовской Про-Лиги, в котором «Аль-Хиляль» принимал «Аль-Таи». Матч завершился победой хозяев со счётом 3:1.

Саудовская Аравия - Про-Лига . 33-й тур
23 мая 2024, четверг. 21:00 МСК
Аль-Хиляль
Эр-Рияд
Окончен
3 : 1
Аль-Таи
Хаиль
1:0 Аль-Давсари – 17'     2:0 Майкл – 44'     3:0 Малком – 60'     3:1 Кордя – 64'    

Первый гол во встрече зрители увидели на 17-й минуте, когда полузащитник «Аль-Хиляля» Салем Аль-Давсари оказался точен после голевой передачи Ренана Лоди. Под занавес первого тайма нападающий Майкл удвоил преимущество хозяев. В середине матча другой форвард «Аль-Хиляля», Малком, забил третий мяч своей команды и довёл счёт до разгромного. На 79-й минуте гол полузащитника Андрея Корди позволил «Аль-Таи» сократить разницу в счёте.

Полная трансляция матчей саудовской Про-Лиги доступна в Okko.

После этой игры «Аль-Хиляль» имеет в своём активе 93 очка после 33 игр и с большим отрывом продолжает лидировать в турнирной таблице саудовской Про-Лиги. «Аль-Таи» после аналогичного количества игр имеет 31 очко и опустился после этого поражения на 16-е место.

Календарь саудовской Про-Лиги
Турнирная таблица саудовской Про-Лиги
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android