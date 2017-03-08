Хуммельс: до пенальти и удаления «Бавария» играла не так, как представляла себе

Защитник «Баварии» Матс Хуммельс подвёл итоги ответного матча 1/8 финала Лиги чемпионов с «Арсеналом» (5:1). Первый тайм завершился со счётом 1:0 в пользу «канониров». В дебюте второй половины игры Лоран Косельни толкнул в спину Роберта Левандовского в собственной штрафной, за что получил жёлтую карточку и заработал пенальти. Косельни начал спорить с арбитром и получил второй «горчичник», а Левандовски уверенно реализовал пенальти.
«Итоговый счёт не соответствует той игре, что была на поле до пенальти и красной карточки. Тот эпизод переломил ход встречи в нашу пользу. До этого мы играли не так, как представляли себе. Это человеческий фактор, но такое с нами не должно происходить. В первом тайме у нас были возможности забить и таким образом успокоить игру, но нам это не удалось. В итоге мы заслуженно прошли дальше, тут говорить не о чем», — приводит слова Хуммельса официальный сайт «Баварии».