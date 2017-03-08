Мертенс: перед глазами стоит мяч, который попал в штангу при счёте 1:0

Полузащитник «Наполи» Дрис Мертенс прокомментировал поражение команды в ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов с «Реалом» (1:3) и вылет неаполитанцев из турнира. Мертенс открыл счёт в первом тайме, однако во второй половине его автогол, а также голы Серхио Рамоса и Альберто Мораты принесли победу «сливочным».
«В первом тайме мы показали всё, на что способны. Свой первый гол „Реал“ забил благодаря угловому, который мы им подарили. Мы мало что позволили лучшей команде мира, поэтому расстроены таким результатом. Мы должны извлечь уроки из этого матча.
Думаю, нам немного не повезло, но „Реал“ — высококлассная команда, и мы знали это. Также мы знали, что Серхио Рамос всегда приходит на помощь в трудные моменты. Я всё ещё огорчён, а перед глазами стоит мяч, который попал в штангу в первом тайме. Тогда мы могли повести со счётом 2:0», — приводит слова Мертенса Football Italia со ссылкой на Mediaset Premium.