Видаль: «Бавария» не волнуется по поводу соперника по 1/4 финала Лиги чемпионов

Полузащитник «Баварии» Артуро Видаль подвёл итоги ответного матча 1/8 финала Лиги чемпионов с «Арсеналом». Встреча проходила в Лондоне на стадионе «Эмирейтс — Эшбертон Гроув» и завершилась со счётом 5:1 в пользу гостей. Видаль в этой игре отметился двумя забитыми голами.
«Я рад, что смог использовать шансы, которые у меня были. Но самое главное не это, а то, что „Бавария“ играет всё лучше с каждым матчем, забивая много голов. Это даёт нам дополнительную уверенность в себе.
Мы не волнуемся по поводу соперника по 1/4 финала. Нам нужно продолжать движение вперёд», — приводит слова Видаля Goal.