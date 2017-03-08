Бензема: каждый раз после сложных матчей критикуют Роналду, Бэйла и меня

Нападающий мадридского «Реала» Карим Бензема считает, что СМИ, эксперты и болельщики относятся к нему несправедливо. Такое же мнение он высказал после ответного матча 1/8 финала Лиги чемпионов с «Наполи» и относительно таких футболистов «Королевского клуба», как форвард Криштиану Роналду и полузащитник Гарет Бэйл.
«Каждый раз после сложных матчей критикуют Роналду, Бэйла и меня. Но ведь мы забиваем не только голы, а ещё и много работаем на команду. Обсуждаем ли мы эти вопросы? У нас нет времени на это, мы продолжаем работать», — приводит слова Бензема Marca.
«Реал» победил неаполитанскую команду со счётом 3:1 и вышел в четвертьфинал Лиги чемпионов. При этом Бензема, Бэйл и Роналду голами не отличились.