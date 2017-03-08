«Барселона» – «ПСЖ»: текстовая онлайн-трансляция начнётся в 22:45

В среду, 8 марта, в Барселоне на стадионе «Камп Ноу» состоится ответный матч 1/8 финала Лиги чемпионов между «Барселоной» и «ПСЖ». Встреча начнётся в 22:45 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча «Барселона» – «ПСЖ».
Встречу 08.03.2017 рассудит бригада арбитров во главе с Денизом Айтекином из Германии.
Ранее друг с другом команды встречались 10 раз. Четыре раза победу праздновали футболисты «Барселоны», три матча завершились вничью, и три раза сильнее оказывались игроки «ПСЖ». Последняя встреча между ними состоялась 14 февраля и завершилась победой «ПСЖ» со счётом 4:0.