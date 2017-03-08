Бельерин: игроки «Арсенала» должны извиниться перед болельщиками

Защитник «Арсенала» Эктор Бельерин прокомментировал поражение от «Баварии» (1:5) в ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов.
«Было больно наблюдать за тем, как болельщики в матче с «Баварией» покидали трибуны ещё до финального свистка. Мы всегда играем для них и хотим, чтобы они были счастливы и поддерживали нас. В оставшейся части сезона нужно сделать всё возможное, чтобы порадовать болельщиков.
У «Арсенала» есть игроки и потенциал, который позволяет добиться положительного результата. Мы должны играть так же, как начали в матче с «Баварией». Нам нужно извиниться перед болельщиками, потому что мы рассчитывали на другой результат», — цитирует Бельерина Mirror.