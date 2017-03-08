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Бельерин: игроки «Арсенала» должны извиниться перед болельщиками

8 марта 2017, среда. 11:18. Футбол
Защитник «Арсенала» Эктор Бельерин прокомментировал поражение от «Баварии» (1:5) в ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов.

«Было больно наблюдать за тем, как болельщики в матче с «Баварией» покидали трибуны ещё до финального свистка. Мы всегда играем для них и хотим, чтобы они были счастливы и поддерживали нас. В оставшейся части сезона нужно сделать всё возможное, чтобы порадовать болельщиков.

У «Арсенала» есть игроки и потенциал, который позволяет добиться положительного результата. Мы должны играть так же, как начали в матче с «Баварией». Нам нужно извиниться перед болельщиками, потому что мы рассчитывали на другой результат», — цитирует Бельерина Mirror.
Источник: Mirror Сообщить об ошибке
Теги
Арсенал Лондон Бавария Эктор Бельерин Болельщики — Футбол
Новости. Футбол
8 марта 2017, среда
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