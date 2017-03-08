Кастро: думаю, что «Боруссия» Д является фаворитом в матче с «Бенфикой»

Полузащитник дортмундской «Боруссии» Гонсало Кастро поделился ожиданиями от ответного матча 1/8 финала Лиги чемпионов с «Бенфикой», который состоится 8 марта.
«Думаю, что мы являемся фаворитами. В первом матче было видно, что мы лучше «Бенфики». К сожалению, мы ещё не достигли поставленной цели. Несмотря на то что играем дома, нужно быть осторожными. Пропущенный гол осложнит задачу.
«Бенфика» хорошо обороняется, и мы готовы к этому. У них отличный вратарь, который здорово действовал в первом матче, но мы должны смотреть на себя и делать свою работу», — цитирует Кастро пресс-служба «Боруссии».
«Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча. Начало – 22:45 мск.
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