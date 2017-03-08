Васкес: очевидно, что у «Реала» с Роналду, Бэйлом и Бензема дефекты в обороне

Бывший полузащитник мадридского «Реала» Рафаэль Мартин Васкес проанализировал игру команды в нынешнем сезоне. Васкес, в частности, обратился к игре нападающих Криштиану Роналду и Карима Бензема, а также к выступлению полузащитника Гарета Бэйла.
«Тренеры всегда стремятся к сбалансированной игре. Очевидно, что у «Реала» с Роналду, Бэйлом и Бензема дефекты в обороне. И тренер каждый раз должен иметь в виду это. Сложно оставлять на скамейке запасных кого-либо из них, однако интересы команды всегда превыше отдельных индивидуальностей. Сегодня, если все 11 игроков не работают на поле, возникают проблемы», — цитирует Васкеса Marca.