Моуринью: кроме Азмуна у «Ростова» ещё трое опасных атакующих игроков

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Жозе Моуринью поделился мнением об атаке «Ростова», с которым его команда завтра, 9 марта, встретится в первом матче 1/8 финала Лиги Европы. Начало игры — в 21:00 мск.
«Помимо Сердара Азмуна, у «Ростова» ещё четыре атакующих футболиста, и трое из них особо опасны. Не знаю, кто будет играть – Дмитрий Полоз, Александр Бухаров или кто-то ещё. Но они опасны в контратаках, и все остальные десять игроков, которые обороняются у своих ворот, тоже могут принести нам проблем», — передаёт слова Моуриньо корреспондент «Чемпионата» Алина Матинян.
Успей взять в свою команду Ибрагимовича!