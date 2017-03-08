Пасторе: многие думают, что «ПСЖ» после победы над «Барселоной» уже финалист ЛЧ

Полузащитник «ПСЖ» Хавьер Пасторе поделился ожиданиями от ответного матча 1/8 финала Лиги чемпионов против «Барселоны», который начнётся сегодня в 22:45 мск. Первая игра закончилась победой французской команды со счётом 4:0.
«Многие думают, что мы уже в финале, поскольку победили „Барселону“, но нам будет сложно. Мы в курсе, что „Барселона“ побеждала со счётом 5:0 даже „Реал“. Мы должны быть очень осторожны.
Я уже шесть лет играю за „ПСЖ“, и четыре раза мы терпели неудачу в четвертьфинале. Никогда не забуду, как „Челси“ обыграл нас 2:0 после нашей победы в Париже со счётом 3:1. Все помнят и о прошлогоднем фиаско в Манчестере», — цитирует Пасторе El Pais.
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