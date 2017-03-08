Кафу: мне кажется, нас ждёт финал Кубка конфедераций Германия – Россия

Двукратный чемпионат мира в составе сборной Бразилии Кафу, прибывший в Санкт-Петербург для участия в праздновании начала отсчёта последних 100 дней до старта Кубка конфедераций, поделился впечатлениями от города на Неве, по которому он прогулялся сегодня.
«Для меня всегда огромное удовольствие здесь бывать. Мне очень нравится потрясающая историческая атмосфера Петербурга. В прошлый раз у меня не было возможности так погулять по городу, как сегодня. Мечтал вернуться, и мечта сбылась! Конечно, контраст с Бразилией по погоде огромный – там сейчас плюс 40! Но не беда, мне всё равно очень приятно здесь. На меня большое впечатление произвели Эрмитаж и Дворцовая площадь. Кстати, завтра на ней будет масштабное шоу с танцами и музыкой. Надеюсь, всем понравится.
По опыту Бразилии могу сказать, что Кубок конфедераций – очень важный тест перед чемпионатом мира. Это возможность наиграть состав, настроить футболистов, а победа в этом турнире внушает веру в возможности команды. Конечно, у России есть все шансы как у хозяев. Мне кажется, нас ждёт финал Германия – Россия.
Я уже вижу, сколько внимания уделяется в России подготовке к чемпионату мира, поэтому уверен, что он пройдёт на высшем уровне. Шансы на победу будут у всех сборных, которые на него попадут. Надеюсь, у Бразилии шансы будут особенно хорошими!" — цитирует Кафу официальный сайт ФИФА.
9 марта Кафу примет участие в праздновании 100 дней до старта Кубка конфедераций — 2017 на «Стадионе Санкт-Петербург».