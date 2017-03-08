Уолкотт: игроки «Арсенала» должны снять давление с Венгера

Нападающий «Арсенала» Тео Уолкотт считает, что игроки лондонской команды должны снять часть ответственности за неудачные результаты с главного тренера Арсена Венгера. «Канониры» проиграли пять из последних семи матчей во всех турнирах, вылетев из Лиги чемпионов и опустившись на пятое место в АПЛ.
«Игроки, как и все вокруг, не очень понимают, что сейчас происходит с клубом. Мы просто хотим сфокусироваться на футболе. Тренер сосредоточен на работе. Он постоянно работает с нами, пытается нам помочь. Он принимает всё давление на себя, но игрокам тоже нужно подумать об улучшении результатов. Нужно снять давление с тренера своей игрой», — цитирует Уолкотта ESPN FC.