Сапета: «Динамо» не оглядывается на конкурентов, задача — выходить и побеждать

Хавбек московского «Динамо» Александр Сапета поделился впечатлениями от домашнего матча 25-го тура первенства ФНЛ со «Спартаком-Нальчик» (1:1).
«Хотели играть на победу, но чего-то не хватило. К сожалению, нам не хватило 20 минут, чтобы забить победный гол. Будем навёрстывать упущенное в следующей игре. В эпизоде с забитым мячом мы оказались в большом числе в штрафной соперника, нанесли несколько ударов, мне оставалось только закатить мяч в ворота. Конечно, было бы лучше, если бы мы победили, но ничья всё же не поражение.
Мы не оглядываемся на конкурентов, не хочется думать, сколько нам нужно набрать очков, чтобы обеспечить себе выход в РФПЛ. Задача – просто выходить на поле и завоёвывать три очка», — передаёт слова полузащитника «Динамо» корреспондент «Чемпионата» Марк Бессонов.
В таблице ФНЛ «Динамо» располагается на первой строчке, опережая на пять очков идущий вторым «Тосно».