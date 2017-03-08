Мингс, наступивший на голову Ибрагимовичу, дисквалифицирован на 5 матчей

Защитник «Борнмута» Тайрон Мингс дисквалифицирован на пять матчей за эпизод, произошедший в концовке первого тайма матча 27-го тура английской Премьер-лиги с «Манчестер Юнайтед» (1:1), сообщает пресс-служба Футбольной ассоциации Англии.
Мингс наступил бутсой на голову нападающего «МЮ» Златану Ибрагимовичу. Эпизод остался без внимания арбитра.
6 марта игроку «Борнмута» предъявили обвинения по этому эпизоду, и сегодня было вынесено решение дисквалифицировать его на пять матчей.
Ибрагимович, который в ответ ударил Мингса локтем по лицу, ранее был дисквалифицирован на три игры.
Видео этих эпизодов можно посмотреть в «Твиттере».