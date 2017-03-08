Союз спортивных журналистов Италии потребовал принять меры против Де Лаурентиса

Союз спортивных журналистов Италии выступил с заявлением по поводу слов президента «Наполи» Аурелио Де Лаурентиса, который ранее обвинил авторитетное итальянское издание La Gazzetta dello Sport в том, что оно ненавидит неаполитанский клуб.
«Нельзя просто говорить первое, что придёт в голову. Возможно, эти заявления были обусловлены эмоциями после вылета из Лиги чемпионов. Журналисты никого не ненавидят, они просто выполняют свою работу. Мы озабочены таким поведением, которое не ново для президента Де Лаурентиса. Призываем федерацию футбола Италии и Национальный олимпийский комитет Италии вмешаться в данную ситуацию», — цитирует заявление союза журналистов Football Italia.