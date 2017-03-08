Тренер «Лиона»: надеемся повторить то, что сделала «Севилья» в прошлом сезоне

Главный тренер «Лиона» Бруно Женезио поделился мыслями о перспективах команды в Лиге Европы. 9 марта французская команда встретится с «Ромой» в первом матче 1/8 финала турнира, ответная встреча пройдёт 16 марта.
«В чемпионате мы сильно отстаём от тройки. Надеемся повторить то, что сделала «Севилья» в прошлом сезоне. Но сперва придётся иметь дело с «Ромой». Очень сложно выиграть Лигу Европы, нам выпал непростой жребий. Впрочем, «Лион» намерен провести оба матча очень хорошо. Мы уважаем «Рому», однако хотим доставить сопернику проблемы», — цитирует Женезио Football Italia.
«Севилья» выигрывала Лигу Европы на протяжении трёх последних сезонов.