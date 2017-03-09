Сакала: знаю, что буду в основном составе «Спартака», дайте немного времени

Замбийский нападающий Фэшн Сакала, перешедший в феврале в московский «Спартак», в интервью корреспонденту «Чемпионата» Никите Кузину оценил свои перспективы попасть в первую команду красно-белых. Сейчас 19-летний форвард будет выступать за «Спартак-2».
«Я думаю об этом. Мне кажется, я смогу попасть в основной состав. Знаю, что буду там, дайте немного времени. Но сейчас для меня важнее показать свою лучшую игру. Тренерам важно увидеть меня в официальных играх и посмотреть на моё исполнительское мастерство. Если я смогу проявить себя, то попаду в основную команду. Мне сказали, что мою игру будут оценивать, и если я хорошо сыграю и сумею себя ярко проявить, то меня возьмут в первую команду. Именно поэтому я подписал контракт на три года.
Я всегда слежу за основой «Спартака», за игрой Промеса и Луиса Адриано. Эти имена я знаю, потому что они играют на моей позиции. Мне интересно за ними наблюдать, смотреть, как они действуют на поле. Я должен быть в курсе, насколько они хороши и как они играют», — заявил Сакала.
Полную версию эксклюзивного интервью с игроком читайте на «Чемпионате» в ближайшее время.