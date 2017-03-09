«Боруссия» в Дортмунде разгромила «Бенфику» и вышла в 1/4 финала Лиги чемпионов

В ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов «Боруссия» в Дортмунде со счётом 4:0 разгромила «Бенфику».
Немецкая команда сумела быстро открыть счёт — уже на 4-й минуте отличился Пьер-Эмерик Обамейянг. На 59-й минуте Кристиан Пулишич сделал счёт 2:0, а через несколько минут вновь отличился Обамейянг. Окончательный результат габонец установил на 85-й минуте, сумев оформить хет-трик.
«Боруссия» взяла убедительный реванш у «Бенфики» после поражения со счётом 0:1 в первом матче и вышла в четвертьфинал Лиги чемпионов.