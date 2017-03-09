Верратти: при счёте 3:1 игроки «Барселоны» говорили, что поединок им не спасти

Полузащитник «ПСЖ» Марко Верратти поделился впечатлениями от ответного матча 1/8 финала Лиги чемпионов с «Барселоной» (1:6). Сине-гранатовые отыграли дефицит в четыре гола и пробились в следующий раунд турнира.
"«Барселона» заслужила выход в следующий раунд. Каталонцы оказывали очень большое давление в первом тайме, и нам приходилось нелегко. После перерыва мы стали играть лучше, но пропустили третий гол. Для нас это был тревожный звонок. Нельзя доводить дело до такой нервозной концовки. Гол Кавани вернул спокойствие. Тогда я успел поговорить с игроками «Барселоны», и они признавались, что этот поединок им не спасти. Три пропущенных гола за пять минут — это не поддаётся объяснению. Это футбол. Никогда не забуду эту игру. Надеюсь, что все извлекут уроки. Нужно найти в себе силы не опускать голову. Все расстроены. Проиграли 1:6, и дело тут не в судействе. Виноваты мы сами", — приводит слова Верратти L`Equipe.