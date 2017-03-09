Менье: только «Барселона» была способна на подобный подвиг

Защитник «ПСЖ» Томас Менье прокомментировал поражение команды от «Барселоны» (1:6) в ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов.
«Если в первом тайме у нас ничего не получалось, то во втором мы собрались, поскольку поняли, что необходимо реагировать. Могли пройти дальше, проиграв 1:5, но вместо этого пропустили шестой мяч — это невероятно. Такого ещё не было в истории, и если есть команда, способная на такой подвиг, то это „Барселона“. Мы были хорошо подготовлены, но не показали футбол, достойный „ПСЖ“», — цитирует Менье Tuttomercatoweb.