Коркут: не беспокоит то, что подписал контракт с «Байером» лишь до конца сезона

Новый главный тренер леверкузенского «Байера» Тайфун Коркут прокомментировал условия своего контракта с немецким клубом. Соглашение подписано до конца текущего сезона.
«Меня не беспокоит то, что подписал контракт с «Байером» лишь до конца сезона. Сроки не являются для меня проблемой. Я – специалист, выполняющий свою работу со страстью. И если такой клуб доверяет мне свою команду, то это уже признание. Я достаточно уверен в своих силах, чтобы принять эту работу», — цитирует Коркута Bild.
У руля «Байера» Коркут сменил уволенного за неудовлетворительные результаты Роджера Шмидта. «Байер» в настоящее время занимает 10-е место в турнирной таблице Бундеслиги, набрав 30 очков в 23 матчах.