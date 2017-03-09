Робиньо: не ожидал, что Касильяс покинет «Реал»

Бывший нападающий мадридского «Реала» Робиньо признал, что был удивлён уходом голкипера команды Икера Касильяса из «Королевского клуба». Касильяс покинул испанский гранд перед стартом предыдущего сезона, пополнив ряды «Порту».
«Не ожидал, что Касильяс покинет «Реал», принимая во внимание историю, которую он сотворил там. Ведь речь идёт о воспитаннике этого клуба. Мне очень нравилось играть с Касильясом в одной команде, вместе мы пережили много запоминающихся моментов. Это отличный человек», — приводит слова Робиньо El Español.
Испанские СМИ неоднократно писали, что покинуть «Реал» Касильяса вынудил президент клуба Флорентино Перес, настроив против него СМИ и часть болельщиков.