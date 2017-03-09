Кин: «ПСЖ» никогда не простит себя за поражение от «Барселоны»

Бывший полузащитник «Манчестер Юнайтед» Рой Кин прокомментировал невероятную победу «Барселоны» над «ПСЖ» в ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов. Первая встреча завершилась со счётом 4:0 в пользу парижан, однако во второй каталонцы взяли реванш (6:1) и вышли в четвертьфинал. Решающие три гола в ответной встрече «Барселона» забила в промежутке между 88-й и 95-й минутами.
«Это была удивительная ночь и фантастический матч. Такие игры заставляют ценить и любить футбол. Это лучший вид спорта на планете, и данная игра это подтверждает.
«ПСЖ» оставалось продержаться каких-то 60 секунд. Парижане никогда не простят себя за это, тем более что у них было несколько возможностей снять все вопросы раньше», — приводит слова Кина Mirror.