Гризманн советует оштрафовавшей его RFEF заботиться о других вещах

Нападающий мадридского «Атлетико» Антуан Гризманн посоветовал федерации футбола Испании (RFEF), оштрафовавшей его на € 600, обращать внимание на другие вещи.
Французский футболист был оштрафован после домашнего матча 26-го тура чемпионата Испании с «Валенсией», выигранного столичной командой со счётом 3:0. Гризманн стал автором двух мячей и, празднуя его, приподнял футболку. На майке под ней были слова-поздравление супруге игрока, адресованные ей по случаю её дня рождения.
«Меня оштрафовали за поздравления моей жене. Побеспокойся о других вещах», — написал Гризманн на своей странице в социальной сети «Твиттер».