Сорокин: правительство РФ выделяет 300 млрд рублей на инфраструктуру к ЧМ-2018

Глава оргкомитета «Россия 2018» Алексей Сорокин, прибывший в Санкт-Петербург для участия в праздновании начала отсчёта последних 100 дней до старта Кубка конфедераций, рассказал о проблеме хулиганов на стадионах и отметил подготовку объектов к предстоящему чемпионату мира—2018.
«Футбольные хулиганы — проблема для многих стран. Мы бы хотели предостеречь от раздувания этой проблемы. Бывают отдельные случаи, но это не тенденция. Мы предпринимаем все возможные меры, чтобы болельщики чувствовали себя в безопасности в России. Мы чётко знаем, кто придёт на стадионы, у нас есть система идентификации. Что касается разговоров о бойкоте, мы видим огромный энтузиазм у футбольного сообщества по поводу проведения турниров в России.
Все объекты к чемпионату мира строятся не только к турниру, всё востребовано гражданами в повседневной жизни. Мы содействуем не только 11 городам организаторов, но и большому количеству регионов, где разместятся базы. Много городов России изменят свой облик к чемпионату мира, изменения действительно колоссальны. 300 млрд рублей выделяет правительство России на приведение в порядок инфраструктуры. Мы не слышали, что создаётся что-то лишнее.
Дело в том, что я опроверг не сам факт записи в Сочи гимна Филиппом Киркоровым, а факт одобрения такой записи со стороны оргкомитета и ФИФА. Если говорить о церемонии открытия и закрытия, то ключевая звезда — выбор ФИФА. Сначала нужно увидеть что-то реальное, а потом говорить, сможет ли это стать гимном. С авансом такие вещи не делаются. Что касается сопутствующих мероприятий КК, это банкет, который здесь пройдёт. Будет много культурных событий, разрабатываем комплексный подход к культурному обеспечению. Уверен, что мы сможем предоставить болельщикам много культурных мероприятий. В этом плане Санкт-Петербург может многое предложить. Алые паруса пройдут во время КК-2017, все болельщики смогут насладиться этим мероприятием», — передаёт слова Сорокина корреспондент «Чемпионата» Дарья Тубольцева.